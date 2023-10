Connecting une première expo d'art numérique à Kanal

Si l’idée de la relation entre la spiritualité, les pratiques ancestrales et la technologie est séduisante, on reste sur sa faim après avoir vu les quatre œuvres (vidéo et installations multimédias) proposées dont trois se bornent à utiliser des techniques numériques, sans traiter du propos. L’œuvre la plus séduisante et la plus fondée, est l’installation Profondior de Zach Blas qui sort le grand jeu théâtral pour évoquer l’Intelligence Artificielle à qui on prête des pouvoirs surhumains, quasi divins (surtout l’IA générative) et qui pourtant existe uniquement par sa capacité à analyser la connaissance humaine. Profondior (Lachryphagic Transmutation Deus-Motus-Data Network) - pour être complet - consiste en une IA, nommée Lacrimae, qui s’alimente des émotions humaines (répandues sur les réseaux sociaux) pour créer des données. Ces émotions sont matérialisées par des larmes, récupérées dans un bassin et malaxées pour générer des données, sous forme de texte, d’image et de son. Une œuvre facile à appréhender, qui reprend l’iconographie chrétienne : la structure de la Trinité, l’eau du baptême et les tables de la loi.