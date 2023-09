Connaître le poids des passagers : une technique efficace pour économiser du kérosène ?

Mais une autre raison pourrait justifier cette pesée : celle de réaliser des économies de kérosène, partant du principe que plus un avion est lourd, plus il en consommera. Or, connaître de façon précise la charge de chaque passager permettrait donc de réduire les dépenses de carburant comme l’a souligné l’entreprise britannique Fuel Matrix en 2019. On pourrait calculer la quantité exacte de kérosène dont les avions ont besoin juste avant le décollage, en se basant entre autres sur le poids des passagers et des bagages.

Une méthode qui requiert toutefois de recueillir les informations des passagers en amont, et en toute discrétion, afin d’éviter toute discrimination. Fuel Matrix suggère notamment de demander aux passagers d’indiquer cette information au moment où ils réservent leur billet. Une solution qui fonctionne sur le papier… à condition que les passagers en question se montrent honnêtes à ce sujet !

Une autre solution, plus fiable mais sans doute plus intrusive, serait de peser les passagers au moment des contrôles de sécurité effectués avant l’embarquement. Par exemple en passant devant le scanner, ce qui selon Roy Fuscone, PDG de Fuel Matrix, interviewé en 2019 par le média CNN Travel, représente une manière efficace et discrète d’obtenir les informations. Reste à savoir comment les compagnies pourront garantir l’anonymat…