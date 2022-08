Connaissiez-vous l'origine réelle du spa water, la boisson qui affole TikTok ?

L'invention de "l'agua fresca" remonterait en effet à la civilisation aztèque. Il s'agit de mélanger des fruits à de l'eau et un édulcorant : sucre, cassonade, miel ou sirop d'agave. Tout l'intérêt de la préparation réside dans le fait de filtrer l'assemblage pour obtenir un liquide aromatique que l'on peut personnaliser avec des rondelles de citron, de la menthe...

De façon plus traditionnelle, les Mexicains font tremper du riz avant de l'égoutter et de le mixer additionné de lait et de cannelle.

On termine le tour de main en filtrant le tout et en servant l'agua fresca rafraîchie par une armée de glaçons. Dans ce cas-ci, la recette s'intitule "agua de horchata".

Dans un tout autre genre, on peut aussi préparer une boisson rafraîchissante en aromatisant une eau avec des fleurs séchées telles que l'hibiscus. En français, on intitule ce breuvage "eau de fruits". Et on a coutume d'utiliser des fruits que l'on trouve facilement pour en préparer : des fraises, des framboises, du melon...