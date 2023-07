Connaissez-vus l'histoire rocambolesque de la chapelle Sixtine, le chef-d’œuvre de Michel Ange ?

L’heure H s’intéresse à la magnifique Chapelle Sixtine et plus particulièrement à son artiste le plus célèbre : Michel-Ange.

Mais avant que ce dernier ne pose ses pinceaux géniaux sur le plafond abîmé de la splendeur du Vatican, le pape Jules II a dû faire face à de nombreuses difficultés. Structurelles, politiques, mais aussi humaines.

Une embrouille au sujet d’un ancien projet fait sortir l’artiste de ses gonds. Il fuit carrément la ville de Rome pour se réfugier à Florence, où il espère trouver de la quiétude. Il se trompe.

Jules II le veut. À tout prix. Pour ce faire, il est prêt à toutes les concessions.