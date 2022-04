Connaissez-vous Robert Ballard, l’homme qui a retrouvé le Titanic au fond de l’océan ?

Robert Ballard est l’homme qui a retrouvé le Titanic dans l’Océan Atlantique. Si James Cameron est le premier à l’avoir filmé, il ne l’avait pas trouvé comme beaucoup le pensent en raison du film Titanic. Pour le triste anniversaire des 110 ans du naufrage du Titanic, revenons sur l'histoire de cet homme.

Connu comme l’homme qui a retrouvé le Titanic, Robert Ballard a une carrière de 60 ans et a fait plus de 150 expéditions sous-marines. Il a sorti ses mémoires l'année passée, "Into the Deep", dans lesquelles on peut découvrir sa vie (tragique à plusieurs égards), ses découvertes (dont celle du Titanic) et ses rêves (parce qu’il n’a pas fini d’en avoir).

Sa passion pour la mer lui est venue très tôt, à 12 ans déjà, il rêvait de devenir le capitaine Nemo dans "Vingt mille lieues sous les mers" de Jules Verne, comme le raconte le National Geographic. S’il n’est pas devenu Nemo, il a malgré tout réalisé son rêve d’enfance et ce n’est pas donné à tout le monde. Aujourd’hui âgé de 80 ans, l’aventurier raconte sa version de la découverte du Titanic.