Connaissez-vous les spécificités d'une bière blanche belge ?

On apprécie sa douceur et sa fraîcheur surtout lorsque pointent les beaux jours. Mais quelle est la spécificité d’une bière blanche ? Laurent Munster, spécialiste de l’art brassicole et chroniqueur à Tendances Première nous dévoile les dessous de la blanche belge et aussi allemande ou américaine.

"La base commune de 'la blanche' est la proportion plus élevée de froment, d’où ce côté acidulé" souligne d'emblée Laurent Munster, zythologue et patron de Mi-Orge, Mi-Houblon à Arlon.

Quant à son nom de blanche, il provient de sa proximité phonétique avec weizen en allemand qui veut dire blé. On a la weizenbier, que l’on nomme blanche proche de weiss, blanc en allemand.

En flamand, c’est wit pour blanc, la wit bier proche de wheat beer, qui est la bière de froment en anglais.