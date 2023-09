Connaissez-vous le "triangle des Bermudes" d’Alaska où 20.000 personnes ont disparu ?

La légende commence en 1972 lorsqu’un avion a soudainement disparu durant son trajet entre Anchorage et Juneau. On n’a jamais retrouvé ni ses passagers ni aucune épave, malgré les efforts de recherche de 50 avions civils et 40 engins militaires qui ont duré plus de 3600 heures et se sont étendus sur 83.000 km² (l'équivalent de l’Autriche).