Connaissez-vous le "Soberversary" ?

C'est la contraction des mots anglais "sober" et "anniversary", soit l'anniversaire de la sobriété. Le "soberversary" s'est imposé sur les réseaux sociaux, relayé par des internautes visiblement fiers de ne plus boire d'alcool. Si la consommation de boissons alcoolisées a augmenté pendant la pandémie, des défis comme le "Dry January" ont tenté de rendre tendance l'arrêt de consommation d'alcool. Sur Twitter comme sur Instagram et TikTok, les témoignages se multiplient pour en vanter les mérites.

Longtemps mal perçu d'un point de vue social, la sobriété a désormais trouvé ses influenceurs.

Des stars comme la mannequin Chrissy Teigen, épouse de John Legend, bien connue pour son franc-parler, n'a pas hésité à partager l'anniversaire de sa sobriété sur son compte Instagram. Sur Twitter, une utilisatrice a même partagé une photo de son tatouage reprenant la date de son "soberversary".

Loin des Alcooliques Anonymes, le "soberversary" est une célébration plus moderne, à l'image de la société d'aujourd'hui, où les internautes n'hésitent plus à partager les moments les plus durs de leur vie. Un moyen de trouver du réconfort et de ne plus se sentir seul, même au travers d'un écran.