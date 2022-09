Connaissez-vous le "Slum tourism", le tourisme de la pauvreté qui fait un bad buzz sur Twitter ?

Il n’y a pas que les plages paradisiaques et les cocotiers qui attirent les touristes. En Inde, le "slum tourism" continue de faire des émules. Ce type de tourisme urbain a pour but d’organiser des visites au sein même des bidonvilles. Sur les réseaux sociaux, une annonce disponible sur TripAdvisor a choqué les internautes. On vous explique tout.

Le débat a été relancé sur Twitter. Les "slum tours" doivent-ils être abandonnés ? Tout est parti d’une publication de la journaliste Tanishka Sodhi, qui a partagé l’annonce d’une visite touristique d’un bidonville dans le centre-ville de New Delhi. C’est ce qu’on appelle un "slum tour". En anglais, le terme "slum" désigne les quartiers pauvres.