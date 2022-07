Connaissez-vous le plus gros sujet de dispute des couples en vacances ?

Selon une étude réalisée par le cabinet de conseil Korn Ferry en 2019, 52% des sondés affirment que le premier facteur de dispute serait le travail. La perte de la clef de la chambre, l’oubli des passeports Livia Dushkoff vous dévoile le résumé de cette étude dans le 8/9 Continue.

Vous l’aurez constaté, il est extrêmement difficile de se déconnecter de par les nouvelles technologies qui ne cessent de se multiplier. Sans compter qu’avec la pandémie, certaines personnes ont installé leur logiciel de travail sur tablettes, téléphone. On a beau ne plus être en télétravail on garde un œil en permanence sur sa boîte mail. Et donc on garde le stress et accumulé peut poser des problèmes dans les couples.

Il existe une solution : "Le digital détox" consiste à faire une pause de tout support numérique et vous apprend à couper les notifications, le compte de messagerie.

L’étude révèle également que le second sujet de dispute débute même avant les vacances, il s’agit du timing de départ à l’aéroport, s’en suit de trouver correctement son chemin avec ou sans GPS. Notons encore, la jalousie, le conflit de l’organisation de la journée et enfin au retour alors que vous arrivez à l’aéroport, vous ne retrouvez plus votre véhicule.

