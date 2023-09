Connaissez-vous le muscadet ? Un vin d’autrefois qui redevient tendance

Le domaine Lieubeau, fondé en 1816 et converti en bio depuis 2015, produit sur 65 hectares 350.000 bouteilles par an, pour trois quarts du muscadet. "C’est aujourd’hui un vin tendance : blanc, sec, léger, fruité. On coche toutes les cases de la demande actuelle", sourit le vigneron, associé à ses parents, à son frère et à sa sœur.

Marie Luneau, vigneronne du domaine Luneau-Papin, au Landreau, se souvient bien d’une situation inverse, pas si lointaine. "Quand mon mari, fils de vignerons de la région, faisait ses études à Bordeaux, on le regardait un peu de haut comme le 'petit gars du muscadet'. Il y a encore 15 ans, un vigneron du coin qui travaillait avec des palaces ou de grands clients étrangers, on le regardait avec des yeux ronds", raconte la vigneronne, qui exporte 40% de sa production vers 45 pays.

D’après elle, la popularité du muscadet est aussi due à l’accord entre la cuisine actuelle, "plus diététique, légère" et ce vin "digeste", "accessible" et peu alcoolisé.