Connaissez-vous le maillot de bain menstruel ? L’alternative aux tampons pour aller dans l’eau quand on est réglée

Il faut savoir que le maillot de bain menstruel s’apparente à n’importe quel bikini ou une-pièce, mais est doté d’un noyau imperméable, très discret, qui permet de contenir le flux. Une fonctionnalité qui permet de bronzer à la plage, d’aller à la piscine ou de prendre un bain de mer, sans craindre une potentielle fuite.

Pour l’heure ces maillots sont le plus souvent préconisés en début ou en fin de cycle lorsque le flux est plus léger. Dans le cas contraire, il reste conseillé de l’associer à une protection. Pratiques, ils se veulent également économiques et écologiques puisqu’ils évitent de multiplier les protections tout au long du cycle, et se lavent bien évidemment.

Aujourd’hui, les marques sont très nombreuses à proposer des maillots de bain menstruels, qu’il s’agisse de géants de la lingerie et du balnéaire comme Etam ou Darjeeling, ou de marques spécialisées. PliM, Réjeanne, So’Cup, Elia, ou encore Herloop, Moodz, Sisters Republic, Flowher. Vous aurez un vaste choix pour aller à la plage cet été !