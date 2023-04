Connaissez-vous le "Land Art" ?

Pierres, sable, coquillages et autres morceaux de bois… Voici les principaux composants des œuvres de "Land Art", une pratique artistique qui consiste à utiliser des matériaux trouvés dans la nature pour créer des œuvres d’art souvent éphémères, dû à leur érosion naturelle.

Parmi les artistes qui se distinguent dans cette discipline artistique contemporaine, nous avions envie de vous parler du Gallois Jon Foreman, qui utilise le "Land Art" comme thérapie : "Je crée en utilisant de nombreux matériaux naturels, mais la pierre s’est avérée être le matériau que je peux le mieux manipuler. Que ce soit la couleur, l’angle, la forme, la taille, le placement, l’espacement. En général, j’ai soit au départ une idée approximative de ce que j’aimerais faire, soit je n’en ai aucune ! Ensuite, je collecte ce que je peux porter et je commence par placer pierre par pierre, en me perdant progressivement dans le processus et en me déconnectant du stress de la vie courante" explique l’artiste au média Bored Panda.

Patience, dextérité et créativité sont les maîtres mots du "Land Art". On imagine difficilement le temps que cela doit prendre à l’artiste pour rassembler tous les matériaux nécessaires et ensuite les placer un à un. Ses compositions sont extrêmement précises et symétriques. Elles ont quelque chose d’hypnotique.

Sur son compte Instagram (que nous vous invitons à suivre) on peut régulièrement apercevoir Jon Foreman poser en photo à côté de ses créations. Les photographies nous permettent de mieux nous rendre compte de la taille réelle de chacune de ses œuvres et c’est tout simplement impressionnant. Les mandalas tracés dans le sable peuvent par exemple atteindre jusqu’à 50 mètres de diamètre.

Sur son site internet, Jon Foreman propose un e-shop sur lequel vous pourrez retrouver calendriers et prints de ses plus belles créations.

De quoi vous donner des idées pour votre prochain passage par la plage…

Un artiste repéré par nos confrères de Creapills.