Connaissez-vous le "goblin mode", élu mot de l’année par l’Oxford English Dictionnary ?

Il existe un terme pour nommer la flemme qui cloue au lit, donnant envie de manger des nouilles froides tout en négligeant ses tâches ménagères. Il s’agit du "goblin mode", qui a été élu mot de l’année 2022 par les éditeurs de l’Oxford English Dictionnary

Selon les éditeurs britanniques, le goblin mode désigne un comportement de complaisance, de négligence et de paresse qui rejette les normes et les attentes de la société. Selon The Guardian, "c’est comme quand vous vous réveillez à 2h du matin et que vous vous traînez dans la cuisine en ne portant qu’un long t-shirt pour faire une collation bizarre, comme du fromage fondu sur des biscuits". Ce mot de l’année fut choisi après avoir récolté 318.956 votes au détriment des mots "Metaverse", arrivant en deuxième position, et "#IStandWith" (#Jesoutiens) se retrouvant à la troisième place.

"Le niveau d’implication dans cette campagne nous a complètement surpris" explique Casper Grathwohl, président d’Oxford Languages. "Compte tenu de l’année que nous venons de vivre, le 'goblin mode' résonne en nous qui nous sentons un peu dépassé à ce stade. C’est un soulagement de reconnaître que nous ne sommes pas toujours les personnes idéalisées et organisées que nous présentons à travers nos comptes Instagram et TikTok" ajoute-t-il.

Le terme "goblin mode" fut pour la première fois utilisé en 2009 mais n’est devenu viral sur les réseaux sociaux que cette année. Il aurait gagné en popularité suite à un faux article déclarant que le rappeur Kanye West et Julia Fox avaient rompu après qu’elle soit passée en "mode gobelin". Il aurait ensuite continué de se populariser, et ce même malgré la levée des restrictions liées au covid, permettant aux gens de sortir plus régulièrement de chez eux. Cela aurait capturé l'humeur dominante de rejeter le retour à la vie normale, les normes esthétiques ainsi que l'exposition aux réseaux sociaux.

La popularité du mot peut aussi être liée à l’émergence de certains réseaux sociaux comme BeReal, où les utilisateurs sont invités à publier une fois par jour une photo de ce qu’ils sont en train de faire à une heure aléatoire. Fini les publications travaillées et soignées, bonjour le goblin mode.

"Les électeurs choisissant le 'goblin mode' comme mot de l’année amènent à dire que le concept est probablement là pour rester" ponctue Casper Grathwohl.