Connaissez-vous le freekeh, la nouvelle céréale qui fait craquer ?

Ce blé n'est pas vraiment de couleur verte, en réalité. On l'appelle ainsi parce qu'on le récolte avant maturité. Sa mâche se situe entre celle du blé à cuire et le quinoa ou le boulgour. Sa saveur dispose d'un atout supplémentaire en dévoilant de subtils arômes fumés, qui trouvent leur origine lorsque, après la récolte, les épis sont brûlés dans le but de les éplucher afin d'atteindre les graines. La légende raconte que des cultivateurs iraniens auraient découvert cette technique de cuisson au XIIIe siècle.

Ingrédient de base au Liban, en Syrie et en Jordanie pour préparer une sorte de couscous, le freekeh, qui s'écrit aussi freeké ou frik, s'utilise comme de la semoule de blé dur. "Chez moi, on utilise le frick uniquement pendant le ramadan. On en rajoute une grosse poignée à la chorba, la soupe traditionnelle algérienne que l'on boit généralement après la rupture du jeûne", confie Sabrina, originaire du pays des fennecs.