Connaissez-vous le "cashstuffing", cette astuce pour mieux gérer son budget qui fait fureur sur TikTok ?

En effet, de nombreuses études ont montré que l’on a tendance à dépenser davantage quand on utilise une carte bancaire. Ce phénomène est dû à ce que les scientifiques appellent la "douleur de payer". Des chercheurs de l’université de Stanford, MIT et Carnegie Mellon ont découvert en 2007 que le processus de paiement provoque une douleur physique. Cette sensation serait moins forte lorsqu’on a recours à une carte bancaire et non aux espèces.

Le "cashstuffing" encourage les (jeunes) utilisateurs de TikTok à se faire violence en payant avec de l’argent liquide afin de contrôler avec précision l’argent qui entre et sort de leur compte en banque. Il semblerait que cette tendance ait trouvé son public : le hashtag #cashstuffing comptabilise près de 539 millions de vues sur le réseau social. Les adeptes de cette astuce de grand-mère se vantent d’avoir réalisé des économies substantielles en répartissant leurs espèces dans des petites pochettes. Laura Castellanos, une vingtenaire plus connue sous le pseudonyme @abundantgains, aurait réussi à épargner 20.000 dollars en un peu plus d’un an grâce à cette méthode.