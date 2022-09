Connaissez-vous le camu camu, un super aliment venu du Brésil ?

Prenant des airs de mirabelles en adoptant plutôt une couleur rouge mélangée à du vert, la baie est riche en vitamines B1, B2 et B3, en acides aminés. De la même famille que la goyave, on profite de ses bienfaits nutritionnels sous la forme de poudre ou de gélules vendues en magasins bio. A mélanger dans un smoothie ou un jus pour renforcer son système immunitaire. Cette "recette" est obtenue après broyage d’un fruit cru que l’on cueille sur des petits arbustes d’Amérique du sud. Plus précisément, ceux-ci poussent en Amazonie tropicale.

Le camu camu contient vingt à cinquante fois plus de vitamines C qu’une orange. Son taux serait au moins équivalent à celui d’une autre baie bien plus célèbre : l’acérola. Toutes deux partagent la même nationalité : le Brésil. Si l’on peut aussi trouver du camu camu au Pérou et de l’acérola dans les Caraïbes, le pays de la samba propose depuis longtemps les fruits consommés par les indigènes d’Amazonie dans les rayons des magasins bio où ils sont étiquetés comme des "super aliments".