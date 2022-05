Connaissez-vous la "trottinette des mers" ?

Le BlueWay se présente donc comme la "trottinette électrique des mers". Produit en Provence, il s'exporte désormais un peu partout dans le monde (Polynésie française, Émirats arabes unis, Égypte, Norvège, Espagne, Portugal, Italie...).

Le BlueWay se présente comme un moyen de détente et d'exploration respectueux de l'environnement. La planche fait 2,5 m de long et elle embarque une motorisation électrique de 400 W, avec une propulsion à hélice garantie parfaitement silencieuse, qui permet d'atteindre une vitesse de croisière équivalente à 7 km/h. Sa batterie lithium-ion lui octroie une autonomie d'environ 7 heures. Elle se recharge par ailleurs en seulement 3h30. L'ensemble pèse 50 kg et le guidon est bien évidemment rabattable afin d'être transporté facilement.

Il s'agit aussi d'un produit écoresponsable. Le flotteur en polyéthylène est ainsi 100 % recyclable. Il a par ailleurs été conçu pour pouvoir résister aux chocs et aux retournements. Le moteur, la transmission et le guidon sont eux aussi fabriqués en matériaux recyclables (aluminium, inox...) et l'usage de la colle a été limité à son strict minimum.

Le BlueWay s'adresse essentiellement aux professionnels afin qu'ils le proposent à la location aux touristes.