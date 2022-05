Connaissez-vous la Pisaure admirable ? L'araignée la plus punk de votre jardin !

Levez les pieds, regardez de plus près votre gazon et vous pourrez peut-être rencontrer la Pisaure admirable (Pisaura mirabilis) . Une petite araignée de nos contrées qui porte bien son nom puisqu’à plus d’un titre, son comportement est admirable… d’ingéniosité ! Monsieur Pisaure a plus d’un tour dans son sac pour séduire la femelle. Il lui apportera un petit cadeau à déguster…. soigneusement emballé dans de la soie… pour attirer ses faveurs. Mais cette démarche n’est pas totalement gratuite. Cette technique lui permet avant tout de faire diversion pour garder la vie sauve et ne pas mourir sous les morsures de madame Pisaure. L’un profite du festin, et pendant ce temps, l’autre accompli son devoir de reproduction.