Connaissez-vous la machine d’Anticythère, l’objet qui a inspiré le "cadran de la destinée" d’Indiana Jones ?

L’Antikytera n’a pas non plus le même look dans la vie réelle et dans le film. Ben Wilkinson, accessoiriste en chef sur le tournage, a designé l’objet pour paraître plus cinématographique, et en a même créé plusieurs versions. "Un qu’ils pourraient jeter, un avec lequel ils pourraient faire des cascades, un avec un peu de taille, donc quand ils auraient fait le gros plan, nous pourrions mettre tous les mécanismes à l’intérieur pour faire tourner le cadran." Côte à côte, l’objet archéologique et sa copie hollywoodienne ne semblent pas avoir grand-chose en commun.