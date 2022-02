Connaissez-vous la "fluffy food", le nouveau concept de resto qui va vous faire du bien ?

On s'est empiffré de choux. On a mordu à pleines dents dans des brioches de toutes formes. On s'est goinfré d'éclairs et on a fondu pour les tiramisus. Le registre salé aussi a alimenté nombre de concepts de restauration dits "monoproduits", du croque-monsieur jusqu'aux gyozas en passant par les boulettes.

Jusqu'ici, les restaurateurs se concentraient sur une seule et même technique de préparation pour construire un business culinaire en déclinant les saveurs, jusqu'à plus soif parfois...

Désormais, ce ne sont plus les recettes mais les textures qui construisent les nouvelles adresses.

Et après tant de restrictions, quoi de mieux que le moelleux pour nous réconforter ? Avouez qu'une bouchée d'un aliment rebondissant sous les molaires a de quoi nous apaiser.