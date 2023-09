Connaissez-vous la différence entre les mentions "Made in France" et "Origine France Garantie" ?

Moins connue du grand public, la mention "Origine France Garantie" s’avère pourtant bien plus fiable pour s’assurer que le produit provient bel et bien de France. Car, contrairement au terme "Made in France", la mention "Origine France Garantie" est un label et les marques qui souhaitent l’obtenir doivent répondre à un cahier des charges beaucoup plus strict. À commencer par l’exigence que 50% des coûts de fabrication d’un produit (matières premières, main-d’œuvre, charges d’exploitation…) proviennent de France.

Encore peu nombreux dans l’Hexagone, quelques autres labels représentent de bonnes références pour se renseigner sur l’origine d’un produit, à l’instar d'"Entreprise du Patrimoine Vivant" ou de "France Terre Textile".