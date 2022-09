Connaissez-vous la différence entre "décroissance" et "sobriété" ?

S'il nous faisait autrefois plutôt penser à l'alcool, le terme "sobriété" nous renvoie désormais à la transition écologique, à la nécessité d'adopter un mode de vie plus modéré et de revoir nos pratiques de consommation. "Assimilée à la modération ou à la frugalité, la notion de sobriété trouve ses racines dans des traditions philosophiques et religieuses anciennes. Le sujet suscite un regain d’intérêt au XXe siècle, en lien avec des questionnements sur les modes de vie modernes, les systèmes productifs et consuméristes actuels et leurs conséquences sur l’environnement, le lien social et le bien-vivre", explique dans The Conversation Pierre Galio, chef du service "Consommation et prévention" de l'Agence de la transition écologique (France).

"Sobriété énergétique", "sobriété numérique" "sobriété alimentaire"... Quel que ce soit le poste de dépense, l'idée reste globalement la même : consommer moins et autrement. Usage raisonné de l'électricité (couper son wifi et débrancher ses appareils lorsque l'on n'est pas à la maison), limiter le gaspillage alimentaire, privilégier le train à l'avion... Voici quelques exemples des "écogestes" que l'on peut associer au principe de sobriété.