Connaissez-vous la BAPA ? Ces passionnés qui restaurent et préservent le patrimoine aérien belge

Car, une grande diversité de pièces détachées est entreposée à Gembloux. Pour redonner vie à ces reliques, il faut être patient et surtout saisir un maximum d’opportunités tant le nombre de pièces et d’heures à passer sur une seule restauration est titanesque. Qu’ils soient en bois ou métalliques, chacun de ces appareils demande des années de travail pour les restaurer le plus fidèlement possible.

A l’instar du War Heritage Institute avec son site du Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire (au Cinquantenaire à Bruxelles), l’association espère aussi pouvoir montrer sa collection au public. Actuellement, leur local ne permet pas un espace suffisant pour exposer correctement la flotte.

Si vous souhaitez vous investir dans la BAPA, un certain niveau de connaissances et/ou une expérience dans l’aéronautique est nécessaire. Et pour simplement voir ces ancêtres volants, la BAPA est à retrouver dans les évènements liés à l’aéronautique ou lorsqu’ils organisent des visites de leur hangar.