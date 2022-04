Connaissez-vous l’origine du bonbon Napoléon ?

Saviez-vous que le Napoléon était d’origine belge ? Candice Kother vous parle de l’histoire de ce bonbon acidulé dans la séquence food des Ambassadeurs, présenté par Michaël Pachen et Camille Delhaye sur VivaCité.

Né à Anvers dans l’atelier d’un boulanger en 1912, le bonbon existe depuis plus d’un siècle et continue de ravir le palais des amateurs de sucrerie avec des nouveaux goûts parfois étonnants. Peut-être avez-vous déjà osé goûter le Napoléon réglisse sucré salé ? En 2020, la firme a lancé son premier sachet Napoléon Halloween aux goûts ananas, fraise et orange.

Mais pourquoi s’appelle-t-il Napoléon ? Ecoutez Candice Kother et cette saveur de chez nous n’aura plus de secret pour vous.