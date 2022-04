Connaissez-vous l’histoire du violon survivant du Titanic ?

Wallace Henry Hartley était un violoniste et chef d’orchestre britannique. Il a joué sur de nombreux paquebots et en 1912, il dirigeait l’orchestre du Titanic. Avec ses 7 compagnons, il est resté sur le pont du paquebot et a sombré avec lui. On a retrouvé son corps deux semaines après le naufrage, avec une valise en cuir accrochée à sa taille. A l’intérieur, on a retrouvé son violon, miraculeusement préservé des eaux glaciales de l’Atlantique.

C’est la fiancée de Wallace, Maria, qui lui avait offert ce violon, à l’occasion de leurs fiançailles. Le violon présente d’ailleurs une plaque sur laquelle est gravée l’inscription "Pour Wallace, à l’occasion de nos fiançailles. Maria".

Après le naufrage, la fiancée de Wallace a récupéré le violon. A la mort de celle-ci, sa sœur a hérité de l’instrument et l’a alors confié à un membre de la fanfare de l’Armée du Salut. Le violon a alors voyagé, de propriétaires en propriétaires et on a finalement perdu sa trace… Jusqu’en 2006, où il est retrouvé dans un grenier. Il faudra 7 ans pour identifier ce violon comme étant bien celui de Wallace Henry Hartley. Il sera alors vendu aux enchères à plus d’un million d’euros.