Deuxième épisode de notre feuilleton consacré aux grands héros de la fiction. Après Arsène Lupin hier, Gorian Delpâture et Julien Demeuse s’intéressent à un autre héros imaginé par un écrivain français. Un personnage mystérieux dont on connait peu de choses au début. On sait juste qu’il est le capitaine d’une formidable sous-marin qui effraie le monde entier. D’ailleurs, on l’appelle " personne ". " Némo " en latin.