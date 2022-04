Connaissez-vous l’histoire de l’américain préparé ?

Ce sont surtout les pays du nord et de l’est qui ont la tradition du steak tartare, avec une concentration sur l’Allemagne, qui en est l’initiatrice, puis sur la Belgique, les Pays-Bas, sur le nord de la France, l’Angleterre, la Pologne, la Tchéquie, l’Italie du Nord, le Danemark et les pays nordiques qui y ajoutent souvent de la betterave hachée… Vers l’Espagne, le tartare existe mais la tradition est beaucoup moins forte.

Tous ces pays ont une forte tradition de cette viande hachée crue épicée, appelée la plupart du temps tartar ou tatar.

Le tartare est aussi présent sur le continent sud-américain, notamment là où il y a une forte immigration allemande : sur la côte du Brésil, avec la carne de onça, viande de 'jaguar', mais qui est en fait le beefsteak à la tartare quasiment comme on le prépare en Europe, mais avec plus de jus de citron. Un plat traditionnel qui est entré au patrimoine immatériel du Brésil. Au Chili, on parle de crudo alemán, qui marque bien l’origine de la tradition.

On a également des traditions de viande crue en Asie, en Afrique, mais il est plus difficile de faire le lien avec nos tartares européens.