Connaissez-vous l’empreinte pesticides de votre alimentation ?

On peut désormais avoir une meilleure idée des conséquences sur la planète quand on préfère acheter du bio, ou non, grâce à un calculateur disponible gratuitement en ligne évaluant notre empreinte pesticides.

Dans le contexte de réchauffement climatique que l’on connaît, l’empreinte carbone est devenue une expression courante pour évaluer la façon dont nos modes de vie impactent la planète. Mais la consommation d’aliments qui ont été produits à partir de terres recevant des traitements phytosanitaires de synthèse doit aussi susciter une prise de conscience. Dans ce contexte, l’association Solagro a mesuré spécifiquement cette donnée en développant un calculateur gratuit.

Il suffit de renseigner les quantités achetées en fruits et légumes bio et non bio afin de connaître l’étendue des surfaces agricoles impactées par l’usage de produits phytosanitaires. Pour le moment, trente produits bruts agricoles ont été intégrés au calcul, tels que l’abricot, la banane, la fraise ou encore le maïs.