Connaissez-vous l’éclectisme ? La Brussels Biennale of Eclectic Architecture va vous le faire découvrir, du 7 au 15 octobre

Bruxelles mettait déjà à l’honneur l’Art Nouveau et l’Art déco lors du BANAD, et s’intéressait à l’architecture néoclassique le temps d’une biennale. Depuis l’an passé, la capitale met aussi en exergue l’architecture éclectique, style marquant de ses habitations et bâtiments publics, pour la Brussels Biennale of Eclectic Architecture. A découvrir durant les deux premiers week-ends d’octobre.

Dans une ville où l’Art Nouveau règne en maître, difficile de faire une place à d’autres courants architecturaux moins connus. C’est pourtant l’objectif d’Explore.Brussels, un collectif d’associations de guides, qui met sur pied cet événement les week-ends des 7-8 et 14-15 octobre. Au programme, des visites guidées bien sûr. Vous partirez à la découverte de bâtiments bien connus du paysage bruxellois, mais aussi de demeures plus discrètes, qui cachent bien souvent de petits trésors derrière leurs murs.