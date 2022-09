Connaissez-vous l'artisan cordonnier de Stromae?

L'entreprise familiale, a vu le jour en 1986. Après avoir roulé sa bosse pendant 13 ans à Bruxelles, Paul a décidé d'ouvrir sa cordonnerie artisanale d'abord à Soignies (sa ville natale), ensuite à Nivelles. Aujourd'hui, il crée des chaussures personnalisées, uniques en Belgique.

Dans son atelier, Paul utilise le top des matières premières. Il met un point d'honneur à proposer à ses clients ce qu'il y a de meilleur.

Et ça, Stromae l'a bien compris! Friant de singularité et d'excentricité, l'auteur-compositeur-interprète et producteur belge a trouvé chez Paul ce qu'il lui fallait : des chaussures fantasques, tout à son image!

Article publié le 18 janvier 2019