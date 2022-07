Connaissez-vous Heardle, le jeu de musique en ligne qui a conquis Spotify ?

Le phénomène Wordle n’a pas échappé à Spotify. Le géant suédois du streaming musical vient de faire l’acquisition d’une version musicale du célèbre jeu de lettres en ligne. Son nom : Heardle.

Il ne se passe pas un jour sans qu’un nouveau jeu en ligne reprenant le concept de Wordle voie le jour. Le dernier en date s’appelle Heardle et a pour but de tester les connaissances des mélomanes. Les utilisateurs du jeu disposent de six tentatives, soit autant que dans Wordle, pour deviner le titre et l’interprète d’une chanson.

Ils ne peuvent toutefois écouter que quelques secondes de l’introduction du morceau mystère avant de devoir formuler une hypothèse. Le temps d’écoute s’allonge un peu à chaque tentative infructueuse, afin d’aiguiller les mélomanes dans leur choix. En cas d’échec, ils peuvent se consoler en découvrant la chanson dans sa totalité… sur Spotify.