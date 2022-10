Connaissez-vous Clara, le rhinocéros superstar qui émerveillait les foules en Europe au XVIIIe siècle ?

Clara aimait le foin, le pain et les bains de foule. Cette femelle rhinocéros faisait sensation au XVIIIe siècle, à tel point que les curieux se pressaient pour la voir aux quatre coins de l’Europe. Une nouvelle exposition au Rijksmuseum à Amsterdam revient sur l’histoire extraordinaire de ce mammifère élevé au rang d’icône.

L’exposition, intitulée "Clara the Rhinoceros", retrace la vie et l’influence qu’a eue ce mastodonte de près de trois tonnes. Clara n’a que quelques mois lorsque sa mère est tuée par des chasseurs du côté d’Assam, dans le nord-est de l’Inde. Elle est alors recueillie par le directeur régional de la Compagnie néerlandaise des Indes, qui l’élève comme n’importe quel animal domestique. Il avait même pour habitude de la faire entrer dans le salon à l’heure des repas, pour épater ses convives. L’un d’entre eux, Douwe Mout Van der Meer, est si impressionné par le mammifère qu’il décide de l’acheter et de l’emmener aux Pays-Bas.

Ainsi commence la "rhinomania" qui frappa l’Europe entre 1741 et 1758. Durant cette période, Clara entreprend une grande tournée européenne, savamment orchestrée par Douwe Mout Van der Meer. Le capitaine ​​de la Compagnie des Indes se transforme en véritable imprésario et monnaie chacune des apparitions de son rhinocéros vedette. Des membres de la famille royale prussienne, dont Frédéric II lui-même, se pressent pour l’admirer, tout comme des érudits comme le mathématicien Maupertuis et le peintre Jean-Baptiste Oudry. Ce dernier réalise, en 1749, un portrait grandeur nature de Clara, qui est l’une des pièces maîtresses de l’exposition du Rijksmuseum.