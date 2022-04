Connaissez-vous cette plante miracle ?

Pour une utilisation du produit la plus pure possible, on peut récolter soit même le gel d’aloe vera. On coupe un morceau d'une tige achetée en magasin bio (1,67€) et on l'applique directement sur la peau, après une brûlure ou un coup de soleil. On peut aussi racler le gel avec une petite cuillère et en faire un gel multi-fonctions. Attention cependant à la conservation ! On ne peut pas conserver le gel plus de 10 jours au frigo. Pour le conserver plus longtemps, on peut le congeler dans des petits bacs à glaçons individuels et les décongeler au besoin pour soigner un petit bobo.