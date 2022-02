Connaissez-vous cette anecdote entre Simone Veil et son fils ?

Décédée le 30 juin 2017, à Paris, Simone Veil reste aujourd’hui en mémoire comme l’icône de la loi légalisant l’avortement, adoptée par le Parlement, en France, en 1974.

Un document tiré de ses archives personnelles, un PV de l’Administration parmi tant d’autres, en 1960, relate :

"Les femmes sont-elles plus influençables que les hommes pour rendre la justice ?" demande l’administration. Simone Veil répond : "Les hommes sont très influencés par la morale bourgeoise classique, autorité paternelle et maritale, respect des enfants et de la femme pour l’homme […] on reproche souvent aux femmes d’être sensibles, sentimentales et facilement influencées c’est pourtant ce que je reproche aux hommes au comité des libérations conditionnelles […] enfin sensibilité beaucoup plus grande et en général plus grande indulgence inconsciente à l’égard des "bourgeois déchus".