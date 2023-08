Connaissez-vous ces marques de beauté véganes ?

La pandémie a totalement bouleversé les codes de la beauté, les consommateurs renouant progressivement avec des produits et des marques plus authentiques. Ingrédients naturels, packagings éco-responsables et beauté holistique sont désormais au cœur des préoccupations mais pas que… Hommes et femmes s'attachent également à utiliser des produits végans qui garantissent le bien-être animal et apparaissent désormais comme le fer de lance de nombreuses marques de cosmétiques à l'instar de Florence by Mills, actuellement considérée comme la plus populaire au monde. Sur les réseaux sociaux tout du moins...

Pour parvenir à ce classement, Easy Vegan Recipes a comparé différents facteurs comme le nombre de followers, de likes ou de vues mais aussi les partages, les commentaires ou l'engagement global sur Instagram et TikTok. Chaque catégorie a permis d'obtenir une note sur 10 pour parvenir à un résultat global sur 100.

C'est Florence by Mills, créée en 2019 par Millie Bobby Brown, qui remporte la palme avec un score de 70,1.

La marque, qui propose des soins et du maquillage, peut se targuer de disposer d'une communauté de plus de 3 millions de personnes sur Instagram, laquelle affiche l'un des taux d'engagement les plus élevés.