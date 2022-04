Connaissez-vous ces 3 traditions propres à Pâques dans nos régions ?

Rendez-vous bien plus bas en Wallonie, dans le sud de la province de Luxembourg où une tradition se pratique encore dans certains villages. À partir du Jeudi Saint jusqu’à Pâques, les cloches des églises ne sonnent pas. Et pour les remplacer, des enfants passent matin, midi et soir afin de signaler aux habitants les moments de la journée.

"Le rythme de vie était influencé par les cloches de l’église, des enfants jouaient donc des crécelles plusieurs fois par jour pour que ces agriculteurs gardent des repères", raconte Christian Moïse, président du cercle d’histoire de Messancy-Aubange.

Même si depuis les cloches dictent moins le rythme de nos journées, la tradition se perpétue toujours. Les enfants s’arment de leur crécelle et parcourent le village aux trois moments clés de la journée. Ils sont récompensés au bout du week-end par des œufs durs, des sucreries ou une pièce de monnaie.