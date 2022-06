Avec 4 films à son actif et autant de séries télévisées, la Famille Addams est mondialement connue pour ses looks à faire froid dans le dos et ses personnages très charismatiques.

Alors qu'est annoncé un retour du clan Addams dans une série signée Tim Burton (excusez du peu...), on vous propose de tester vos connaissances avec ce petit quiz! Et franchement, on a été cool, vous verrez!