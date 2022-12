Connaissez-vous Alice Guy, la première femme réalisatrice ?

Alice Guy était une réalisatrice exceptionnelle, d'une sensibilité rare, au regard incroyablement poétique et à l'instinct formidable . Elle a écrit, dirigé et produit plus de mille films. Et pourtant, elle a été oubliée par l'industrie qu'elle a contribué à créer .

Qui l'a connaît ? Celle qui a pensé, imaginé, senti que le cinéma deviendrait un art et le meilleur moyen de raconter des histoires. Avec près de mille films, carrière la plus dense de l’époque, la seule menée des deux côtés de l’Atlantique, cette pionnière a été littéralement effacée par les historiens du cinéma de son vivant. Ce film dresse le portrait fascinant d'une femme ardente et visionnaire, qui n’a cessé de conquérir des nouveaux territoires, pour finir avec un dernier rêve : reconquérir son destin. Il lui donne enfin la parole pour livrer sa version de l'histoire et retrouver sa place dans l’Histoire.