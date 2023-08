Ecolo suggère de passer à des isolations de bâtiments par quartiers entiers. Cela nécessite de gros investissements, mais selon les Verts, ils coûteront de toute façon moins cher que de réparer les dégâts.

Autre mesure sur laquelle insiste Ecolo : diminuer de 2500 € le salaire net des députés. Et tout de suite, insiste Jean-Marc Nollet. "Nous craignons un peu que les partis traditionnels nous disent 'oui, nous sommes prêts à en discuter'. On sait qu’il y a une pression citoyenne aussi pour ça, mais qu’en fait la décision soit prise et qu’elle ne soit en vigueur qu’à partir de 2029. Nous voulons une décision avant les élections".

Dans leur discours face aux militants et sympathisants, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet sont aussi revenus sur le besoin d’une réforme fiscale. Le budget 2024 doit être l’occasion, disent-ils, de revaloriser rapidement les bas et les moyens salaires.