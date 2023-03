Congés parentaux : "Nous demandons que les interruptions de carrière soient prises en compte dans le calcul des pensions", affirme Cécile Cornet (Ecolo)

C’est une promesse de la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS), la prochaine réforme des pensions tiendra compte des inégalités que subissent les femmes, notamment. Et pour cause, selon les statistiques de pensionstat.be, la différence entre les pensions totales des femmes et celles des hommes atteignait encore 23% en 2021 et 50% pour les pensions complémentaires.

Pour Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des services sociaux, une telle situation est inadmissible. "A toutes les étapes de la vie, les femmes sont perdantes", regrette-t-elle. "Quand elles commencent à avoir des enfants, dans les moments de séparation, elles perdent généralement en moyenne 40% de leurs revenus. Et c’est très fort aussi au moment de la pension. Derrière les chiffres, nous voyons des pensionnés qui vont dans des restaurants sociaux et qui ne parviennent pas à accueillir leurs petits-enfants chez eux. Quand on voit le taux de temps partiel, la pénibilité des métiers… Il est évident qu’il n’y a pas de compensation pour tout ça."