Congés de détente : à quoi faut-il s'attendre sur nos routes ?

En Belgique, le trafic peut toujours être plus dense les vendredi 17 et 24 février l’après-midi et les samedi 18 et 25 février le matin. Le premier week-end des congés, des 18 et 19 février, risque d'être plus chargé

Sur la route des retours, le trafic risque d'être dense les dimanche 26 février et 5 mars après-midi et le soir. Le trafic sera plus chargé le dimanche 26 février, puisque c’est la fin des congés de carnaval en Flandre. L'E19 et son chantier du côté de Houdeng risque de provoquer quelques files.