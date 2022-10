Congés d’automne rallongés : les communes s’adaptent pour proposer des stages

Deux semaines de vacances à la place d’une à la Toussaint. Les communes ont dû cette année s’adapter à la réforme scolaire. La plupart sont fort sollicitées par des demandes de stages pour enfants car beaucoup de parents qui travaillent n’ont pas d’autre solution.

Les communes ont souvent pris des initiatives pour élargir leur offre. Chacune à leur manière. Face à l’augmentation de demandes prévues, Oupeye a par exemple doublé le nombre de stages pour les vacances d’automne.

Plus de 400 enfants concernés à Oupeye

A l’école communale d’Houtain-Saint-Siméon, c’est Valérie, ancienne animatrice d’un mouvement de jeunesse, qui anime le stage Halloween pour les 3-6 ans : "Je suis accueillante extra-scolaire et j’anime encore bien des stages. J’ai fait une petite pause et voilà que je recommence. Je crois qu’il y a une plus grosse demande" constate-t-elle.

Stages culturels, camps sportifs… A Oupeye, il a fallu trouver du personnel : "On a des accueillantes scolaires qui travaillent durant toute l’année dans les écoles, et aussi les institutrices maternelles" explique Benoit Michez, coordinateur des stages pour la commune.

Un coût pour la commune

Entre 36 et 52 euros par semaine, la commune a voulu garder des prix démocratiques pour les stages : "Tout ça a un coût pour la commune. Ce sont les salaires des animatrices, c’est le budget du matériel, ce sont les locaux à entretenir. Cette année, la demande était très forte. Le jour des inscriptions, 90% des places étaient déjà prises par les parents, surtout pour les 2,5 ans à 6 ans. Nous avons dû refuser des enfants. On essaye le moins possible."

Ailleurs, à Herstal, par exemple, la Ville a eu recours à une ASBL pour augmenter l’offre de stages sur la commune. Seraing, par contre, a décidé de ne pas proposer de stages d’automne. En cause : leur coût face aux problèmes budgétaires. Là, les demandes des parents sont renvoyées aux communes voisines.