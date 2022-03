Congé paternité n'égale pas plus d'implication à la maison, selon une étude.

Le Cereq publie une enquête sur le recours au congé paternité chez les jeunes devenus pères entre 2010 et 2017. Menée par Alix Sponton, chercheuse à Sciences Po Paris et à l'Ined, l'étude concerne des données antérieures à la réforme française de juillet 2021, qui porte le congé à 28 jours au lieu de 14 précédemment.

Les pères ayant pris le congé n'apparaissent que "légèrement plus impliqués dans la répartition des tâches parentales et certaines tâches domestiques en 2017". Il est un peu plus courant que le père prenne en charge les courses ou s'occupe des enfants, avec respectivement +7 et +8 points de pourcentage par rapport aux pères qui n'ont pas pris de congé (25% et 24% des pères en congé contre 18% et 16%).

En revanche, "quasiment aucune différence n'est observable concernant le ménage et la préparation des repas" : 19% et 26% contre 18% et 25%.

L'implication plus forte des pères ayant eu recours au congé "concerne d'abord les activités qui s'effectuent en dehors du domicile et celle la plus directement liée aux enfants", écrit Alix Sponton.