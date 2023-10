Congé parental, gratuité et transport scolaire, allocations familiales : la Ligue des familles demande plus de moyens

Autre point d’attention, la question de la gratuité scolaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), la gratuité scolaire a été instaurée pour les maternelles, les 1ère et 2e primaires. Sur le terrain, l’association observe que cette gratuité est bien effective. Madeleine Guyot émet toutefois une inquiétude : "Pour aller au-delà des promesses, il faut que ce soit échelonné dans un plan bien précis de planification et ce n’est pas le cas". "On demande qu’en septembre 2024, les 3e et 4e primaires puissent vraiment bénéficier de la gratuité scolaire", avance-t-elle.

Dans l’idéal, estime la Ligue des familles, la gratuité s’appliquerait pour l’ensemble des primaires et des secondaires. Au minimum, la Convention internationale des droits de l’enfant estime qu’elle doit s’appliquer pour le primaire. "Et on n’y est pas encore", alerte la directrice générale. "Quand on regarde combien coûte une année de gratuité scolaire, la ministre (de l’Education Caroline Désir, NDLR) l’a dit devant le Parlement, ça coûte 4 millions d’euros. On est sur 0,06% du budget de la FWB".

"Or, ça coûte beaucoup plus pour les parents. La Ligue des familles fait un baromètre tous les deux ans. Le dernier date de 2022. Il a permis de calculer qu’une rentrée scolaire en primaire coûte (en moyenne NDLR) 290 euros. Les excursions, c’est 90 euros. Pour le secondaire, on est à 390 euros, sans compter le matériel informatique. Si on le compte, on peut monter jusqu’à 700 euros par enfant. Dans le qualifiant, c’est 1500 euros par enfant", précise Madeleine Guyot.