Confrontée à une pénurie de logements à louer, New York s’en prend à Airbnb

Ces permis de louer n’ont été accordés pour l’instant qu’à à peine 10% des candidats. Les amendes pour location illégale sont déjà prévues entre 1000 et 7500 dollars mais elles ne frapperont que les propriétaires.

La "Grosse pomme" compte 8,5 millions d’habitants -- sans compter les grandes banlieues résidentielles -- et la crise du logement y est légendaire. À Manhattan, un appartement (entre un studio et un trois chambres) se louait en juillet au prix mensuel moyen de 5588 dollars (+9,3% sur un an) et dans l’arrondissement de Brooklyn, le loyer moyen a atteint 4347 dollars (+11,9% sur un an), selon le cabinet immobilier Douglas Elliman. Le tout avec des appartements parfois insalubre, pratiquement sans lumière du jour, et des studios minuscule pour des prix hallucinants.

Même si, officiellement, la municipalité de gauche entend lutter contre toutes les nuisances engendrées dans les quartiers par des locations de courte durée, l’objectif est d’encourager un retour de logements sur le marché des baux d’un an et plus et de faire, peut-être, baisser un peu les prix.