Confrontée à une crise du logement, Toronto grignote sa ceinture verte

Pour justifier son revirement, Doug Ford invoque l'explosion des prix du logement et les nouveaux objectifs du Canada en matière d'accueil : le gouvernement libéral de Justin Trudeau a annoncé vouloir accueillir 500.000 immigrants par an. Et les nouveaux arrivants s'installent en priorité dans les grandes aires urbaines.

Mais pour Brigitte Sopher, habitante de Whitevale, à côté de la réserve agricole de Duffins-Rouge, où 2000 hectares de champs vont devenir constructibles, cette décision est insensée. "Ces terres devraient servir à alimenter la population locale, d'autant plus que les problèmes d'approvisionnement vont augmenter avec le changement climatique", lâche-t-elle.

La métropole de Toronto incarne le cas le plus aigu de la crise du logement qui touche les villes canadiennes. D'après les prévisions gouvernementales, sa population passera de 6,8 à 10,2 millions d'habitants en 25 ans. Le prix moyen d'une maison en Ontario a presque triplé depuis 2011 et le loyer d'un appartement deux-pièces dépasse les 2500 dollars (1661 euros).