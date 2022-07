Confrontée à un déménagement coûteux, l’ASBL liégeoise Amitié lance un appel à l’aide

Depuis juillet 2021, l’ASBL liégeoise Amitié stockait au sein de la basilique Notre Dame de Chèvremont des dons en tous genres destinés aux sinistrés. Mais un incendie survenu dans l’édifice en avril dernier oblige l’association à s’installer dans de nouveaux locaux. Un déménagement dont les conséquences économiques pourraient s’avérer fatales pour la petite ASBL.

Le local est plus grand, mais les finances ne suivent pas

La basilique Notre Dame de Chèvremont avait été mise gratuitement à disposition de l’ASBL. "La basilique appartient à un privé qui avait accepté de nous en faire don pendant un an" explique Roger Xhonneux, président de l’ASBL Amitié. En comparaison, le loyer du nouveau local situé à Trooz s’élève quant à lui à 2000 euros par mois. Le propriétaire exige de plus le paiement à l’avance de deux mois de caution ainsi que d’un mois de loyer, soit un total de 6000 euros. Une dépense que la petite ASBL peut difficilement se permettre. "Le local est plus grand, mais les finances ne suivent pas" déplore Roger Xhonneux.

À ces dépenses s’ajoutent la location des conteneurs et des camions nécessaires à l’évacuation des nombreux dons stockés au sein de la basilique. Pour l’ASBL dont les activités lucratives ont été stoppées pendant deux ans en raison de la pandémie, cette facture s’avère quasiment impossible à payer.