Conflit Ukraine-Russie : quelles conséquences pour le sport ?

Même si cela peut sembler accessoire, voire totalement futile dans le contexte actuel, le conflit Ukraine-Russie aura aussi de nombreuses conséquences dans le domaine sportif. Le territoire de la première ne sera forcément plus accessible pendant une période encore impossible à estimer, tandis que la seconde s'expose à de lourdes sanctions et interdictions des différentes instances sportives internationales.

Alors qu'elle avait organisé la Coupe du Monde de football 2018 sur son sol, et qu'elle s'était même proposée pour accueillir tout l'Euro 2020 (et non juste quelques matchs) quand la pandémie de covid frappait aux quatre coins du continent européen, la Russie s'apprête sans doute à devoir faire une croix sur ses prochaines organisations à portée internationale.

Ainsi, comment imaginer aujourd'hui que la finale de la Ligue des Champions prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg dans la... Gazprom Arena puisse y être organisée comme si de rien n'était ? L'UEFA a convoqué une réunion extraordinaire ce vendredi. Il y sera question du déplacement de la finale (pourquoi pas à Wembley, comme le suggère la presse britannique). Et de cette demande du Parlement européen qui incite l'UEFA à revoir ses liens avec le fournisseur de gaz russe Gazprom, principal sponsor de la Ligue des Champions et de l'Euro 2024 prévu en Allemagne.

Autre demande, celle de la Fédération polonaise de football (PZPN), qui souhaite obtenir des éclaircissements sur le match de barrage pour la Coupe du Monde 2022 qu'elle doit jouer le mois prochain...en Russie. "La Fédération polonaise de football a demandé à la FIFA de clarifier d'urgence toutes les questions liées à l'organisation du match", a indiqué la PZPN dans un communiqué publié sur son site, ajoutant qu'il s'agit "d'offrir aux joueurs des conditions optimales de préparation et de performances lors des matchs internationaux." La PZPN reconnait que les décisions politiques, telles que les éventuelles sanctions contre la Russie, restent de la responsabilité des autorités étatiques et des organismes internationaux. Mais "conscients des menaces potentielles liées à la situation actuelle", les dirigeants polonais disent "attendre la position des instances dirigeantes de la fédération mondiale." La demi-finale des barrages entre la Russie et la Pologne est programmée le 24 mars. Trois jours plus tard, le vainqueur doit recevoir la Suède ou la République tchèque dans le tour final des qualifications.

Dans le même ordre d'idées, qu'en sera-t-il du GP de Formule 1 de Sotchi, prévu du 23 au 25 septembre prochain ? Ou des championnats du monde de volley-ball, prévus du 26 août au 11 septembre à Moscou, Kemerovo, Novosibirsk, Oufa, Ekaterinbourg et Krasnoyarsk ?