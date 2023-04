Conflit social chez Delhaize : une responsable syndicale de la CNE arrêtée administrativement à Mons

Ce mercredi matin, dans le cadre du mouvement de contestation de la décision de Delhaize de franchiser 128 magasins en Belgique, des membres du personnel et de plusieurs syndicats se sont rassemblés devant le Delhaize de Mons, situé sur la Chaussée du Roeulx. Une responsable syndicale a été arrêtée administrativement et une source sur place nous a transmis une vidéo de l’arrestation. Dans cette vidéo, publiée sur un groupe Facebook public "Je soutiens le personnel de Delhaize", on voit la représentante syndicale menottée et embarquée dans un véhicule de police.